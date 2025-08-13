Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

UP SI Vacancy 2025: यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स चाहिए, यहां जानें

UP SI Vacancy 2025: यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस आर्टिकल में जानें अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।

लखनऊ

Rahul Yadav

Aug 13, 2025

UP SI Vacancy 2025, up si vacancy 2025 kya kya document chahiye
UP SI Vacancy 2025

UP SI Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में इस साल यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के 4543 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। UPPRPB यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

यूपी पुलिस SI भर्ती में कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में किसी भी विषय से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 21 से 28 साल है लेकिन इस बार सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा छूट दी गई है। इसके चलते जिन उम्मीदवारों की उम्र अधिक होने की वजह से परेशानी थी वे भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों के लिए हाईट नीचे दी जा रही है।

पुरुष: न्यूनतम 168 सेंटीमीटर
महिला: न्यूनतम 152 सेंटीमीटर

आगर आप शिक्षा, उम्र और शारीरिक मापदंडों को पूरा करते हैं तो अपने डाक्यूमेंट्स तैयार करके आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स चाहिए?

  • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
  • ग्रेजुएशन की मार्कशीट
  • हाल ही में क्लिक की गई पासपोर्ट साइज फोटो
  • हस्ताक्षर (सिग्नेचर)
  • जाति प्रमाण पत्र (अगर मांगा गया हो तो): SC/ST/OBC/EWS
  • मूल निवास प्रमाण पत्र (केवल यूपी निवासियों के लिए)
  • एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट (अगर मांगा गया हो तो)
  • आधार कार्ड

जाति प्रमाण पत्र कब का जारी हुआ होना चाहिए?

कैटेगेरीप्रमाण पत्र का विवरणअंतिम तिथि/वैधता
SCशासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iiका-2/2014 के अनुसार11 सितंबर 2025 तक
STशासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iiका-2/2014 के अनुसार11 सितंबर 2025 तक
OBCवित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रमाण पत्र, शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii, दिनांक 17 दिसंबर 2014 के अनुसार1 अप्रैल 2025 - 11 सितंबर 2025
EWSकार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी, सी-II, दिनांक 14 मार्च 2019 के अनुसार1 अप्रैल 2025 - 11 सितंबर 2025
मूल निवास प्रमाण पत्रसक्षम अधिकारी से मूल निवास प्रमाण पत्र भी आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी होना अनिवार्य है।11 सितंबर 2025

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने पहले सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अगर कोई प्रमाण पत्र अभी उपलब्ध नहीं है तो उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले उसे बनवाकर इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

अधिक जानकारी और आवेदन के लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

UP Police One Time Registration Link

