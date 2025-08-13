UP SI Vacancy 2025: यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स चाहिए, यहां जानें

इस भर्ती में किसी भी विषय से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 21 से 28 साल है लेकिन इस बार सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल की अतिरिक्त आयु सीमा छूट दी गई है। इसके चलते जिन उम्मीदवारों की उम्र अधिक होने की वजह से परेशानी थी वे भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।