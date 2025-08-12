UP Police Vacancy 2025: यूपी में एसआई के 4 हजार से ज्यादा पदों के लिए शार्ट नोटिफिकेशन जारी, जानें आवेदन कब से शुरू

UP Police Vacancy 2025: पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। इस शॉर्ट नोटिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 4545 पदों पर भर्ती की जाएगी। जल्द ही इस भर्ती से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अभी आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा की कोई सटीक तारीख जानकारी नहीं दी गई है।