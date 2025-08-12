UP Police Vacancy 2025: यूपी में एसआई के 4 हजार से ज्यादा पदों के लिए शार्ट नोटिफिकेशन जारी, जानें आवेदन कब से शुरू

UP Police Vacancy 2025: पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। इस शॉर्ट नोटिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 4545 पदों पर भर्ती की जाएगी। जल्द ही इस भर्ती से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अभी आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा की कोई सटीक तारीख जानकारी नहीं दी गई है।
इस पद के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वही इस भर्ती के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 28 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणियों को जरूरी छूट दी जाएगी। इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी दी जाएगी। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद देखा जा सकता है।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन चार चरणों के आधार पर होगा। जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। शारीरिक परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेमी और सीना 79 सेमी (बिना फुलाए) और 84 सेमी (फुलाकर) मापदंड तय किये गए हैं। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी होनी चाहिए। उसके बाद दौड़ में पुरुषों को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होगा। जबकि महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना होगा।