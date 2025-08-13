KBC 50 Lakh Question: केबीसी का 50 लाख का सवाल, जानिए इसका सही जवाब

KBC 50 Lakh Question: कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 की शुरुआत इस बार एक रोमांचक पल के साथ हुई। पहले ही एपिसोड में शो के पहले कंटेस्टेंट को 50 लाख रुपये के सवाल का सामना करना पड़ा। हालांकि, सवाल इतना पेचीदा था कि उन्होंने गेम छोड़ना ही बेहतर समझा। चलिए जानते हैं इस सवाल के बारे में और इसका आंसर क्या होगा?
सीजन के पहले एपिसोड में हॉट सीट पर बैठे मनवप्रीत सिंह ने बेहतरीन खेल दिखाया। शुरुआती सवालों का सही जवाब देकर उन्होंने आसानी से 25 लाख रुपये जीत लिए। इस दौरान उन्होंने आत्मविश्वास से खेलते हुए एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया।
25 लाख रुपये के लिए उनसे पूछा गया, '2025 में विष्णनाथ कार्तिकेय ने कौन-सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की?' जिसके लिए चार विकल्प थे।
A) इंग्लिश चैनल पार करना
B) दुनिया की परिक्रमा करना
C) सेवन समिट्स पर चढ़ाई करना
D) नॉर्थ पोल पहुंचना
मनवप्रीत ने सही उत्तर 'सेवन समिट्स पर चढ़ाई करना' दिया और 25 लाख रुपये की इनाम राशि जीतकर अपने नाम कर ली।
इसके बाद अमिताभ बच्चन ने 50 लाख रुपये का सवाल पूछा, 'रबीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता संग्रह ‘पुरबी’ किस दक्षिण अमेरिकी लेखक को समर्पित की थी?' इसके विकल्प नीचे दिए जा रहे हैं।
A) गैब्रिएला मिस्ट्राल
B) विक्टोरिया ओकैम्पो
C) मारिया लुईसा बॉम्बाल
D) टेरेसा दे ला पार्रा
यह सवाल सुनकर मनवप्रीत ने रिस्क लेने के बजाय गेम से बाहर होने का निर्णय लिया। इसका सही आंसर 'विक्टोरिया ओकैम्पो' ऑप्शन B था।
शो की शुरुआत पर अमिताभ बच्चन ने दर्शकों का आभार जताते हुए कहा, 'KBC का यह मंच आपके प्यार और भरोसे से जिंदा है। इस सीजन मैं दोगुना मेहनत करने का वादा करता हूं।'