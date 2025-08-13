KBC 50 Lakh Question: केबीसी का 50 लाख का सवाल, जानिए इसका सही जवाब

KBC 50 Lakh Question: कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 की शुरुआत इस बार एक रोमांचक पल के साथ हुई। पहले ही एपिसोड में शो के पहले कंटेस्टेंट को 50 लाख रुपये के सवाल का सामना करना पड़ा। हालांकि, सवाल इतना पेचीदा था कि उन्होंने गेम छोड़ना ही बेहतर समझा। चलिए जानते हैं इस सवाल के बारे में और इसका आंसर क्या होगा?