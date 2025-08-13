Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

KBC 50 Lakh Question: केबीसी का 50 लाख का सवाल, जानिए इसका सही जवाब

KBC 50 Lakh Question इस सीजन के पहले एपिसोड का सबसे कठिन सवाल साबित हुआ। जानिए वो सवाल क्या था और उसका सही जवाब जिसे सुनकर पहले कंटेस्टेंट ने छोड़ दिया गेम।

भारत

Rahul Yadav

Aug 13, 2025

KBC 50 Lakh Question
KBC 50 Lakh Question (Image: Sony Live)

KBC 50 Lakh Question: कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 की शुरुआत इस बार एक रोमांचक पल के साथ हुई। पहले ही एपिसोड में शो के पहले कंटेस्टेंट को 50 लाख रुपये के सवाल का सामना करना पड़ा। हालांकि, सवाल इतना पेचीदा था कि उन्होंने गेम छोड़ना ही बेहतर समझा। चलिए जानते हैं इस सवाल के बारे में और इसका आंसर क्या होगा?

पहले कंटेस्टेंट मनवप्रीत सिंह की शानदार शुरुआत

सीजन के पहले एपिसोड में हॉट सीट पर बैठे मनवप्रीत सिंह ने बेहतरीन खेल दिखाया। शुरुआती सवालों का सही जवाब देकर उन्होंने आसानी से 25 लाख रुपये जीत लिए। इस दौरान उन्होंने आत्मविश्वास से खेलते हुए एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया।

ये भी पढ़ें

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली 976 जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर वैकेंसी, 1 लाख 40 हजार तक मिलेगी सैलरी
शिक्षा
AAI Vacancy 2025

25 लाख रुपये का सवाल और सही जवाब

25 लाख रुपये के लिए उनसे पूछा गया, '2025 में विष्णनाथ कार्तिकेय ने कौन-सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की?' जिसके लिए चार विकल्प थे।

A) इंग्लिश चैनल पार करना
B) दुनिया की परिक्रमा करना
C) सेवन समिट्स पर चढ़ाई करना
D) नॉर्थ पोल पहुंचना

मनवप्रीत ने सही उत्तर 'सेवन समिट्स पर चढ़ाई करना' दिया और 25 लाख रुपये की इनाम राशि जीतकर अपने नाम कर ली।

50 लाख का सवाल बना मुश्किल पड़ाव

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने 50 लाख रुपये का सवाल पूछा, 'रबीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता संग्रह ‘पुरबी’ किस दक्षिण अमेरिकी लेखक को समर्पित की थी?' इसके विकल्प नीचे दिए जा रहे हैं।

A) गैब्रिएला मिस्ट्राल
B) विक्टोरिया ओकैम्पो
C) मारिया लुईसा बॉम्बाल
D) टेरेसा दे ला पार्रा

यह सवाल सुनकर मनवप्रीत ने रिस्क लेने के बजाय गेम से बाहर होने का निर्णय लिया। इसका सही आंसर 'विक्टोरिया ओकैम्पो' ऑप्शन B था।

अमिताभ बच्चन ने क्या कहा?

शो की शुरुआत पर अमिताभ बच्चन ने दर्शकों का आभार जताते हुए कहा, 'KBC का यह मंच आपके प्यार और भरोसे से जिंदा है। इस सीजन मैं दोगुना मेहनत करने का वादा करता हूं।'

ये भी पढ़ें

हरियाणा में निकली 255 सरकारी नौकरी, 13 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 1 लाख 67 हजार तक मिलेगा वेतन
शिक्षा
Haryana ADA Vacancy 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

13 Aug 2025 03:37 pm

Hindi News / Education News / KBC 50 Lakh Question: केबीसी का 50 लाख का सवाल, जानिए इसका सही जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.