UPSSSC: आठ भर्ती परीक्षा के लिए लिखित और टाइपिंग परीक्षा का शेड्यूल जारी, जान लें सभी परीक्षाओं की तारीखें



वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती परीक्षा: 9 नवंबर 2025, सुबह 10 से 12 बजे तक

नक्शानवीस एवं मानचित्रक परीक्षा: 16 नवंबर 2025, पहली पाली

आशुलिपिक (Stenographer) परीक्षा: 16 नवंबर 2025, दूसरी पाली (3 से 5 बजे तक)

कनिष्ठ सहायक टाइपिंग परीक्षा: 22 नवंबर 2025

कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक ग्रेड-III (5370 पद): टाइपिंग परीक्षा 23 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा: 11 जनवरी 2026

आशुलिपिक भर्ती लिखित परीक्षा: 18 जनवरी 2026

कनिष्ठ सहायक भर्ती लिखित परीक्षा: 1 फरवरी 2026