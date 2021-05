UPMSP: यूपी में वर्क फ्रॉम होम करेंगे शिक्षक,अनुदेशक व शिक्षामित्र, 15 मई तक सभी स्कूल रहेंगे बंद

UPMSP: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोरोना महामारी के चलते सभी विद्यालयों को 15 मई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सभी शिक्षक, अनुदेशक व शिक्षामित्र वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। बेसिक शिक्षा ने पूर्व में ही 20 मई तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए थे। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाओं वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी।

कोरोना संक्रमण का कहर कम नहीं हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों और शिक्षकों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। अब प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के टीचर्स 20 मई तक वर्क फ्रॉम होम पर ही रहेंगे। प्रदेश के इन स्कूलों में लगभग आठ हजार शिक्षक पढ़ाते हैं। अब सभी शिक्षक, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे।

UPMSP Board Exam 2021 Latest Update



प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को अभी 20 मई तक के लिए स्थगित किया गया है। सरकार 20 मई के बाद कोरोना की ताजा स्थिति को देखकर नए शेड्यूल पर फैसला लेगी। सीबीएसई -आईसीएससीई ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है, और 12वीं की परीक्षाओं पर 1 जून के बाद फैसला लिया जाएगा। राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों ने तो समय से पूर्व ही ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिए हैं।

बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं कि विर्क फ्रॉम होम में शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम पांच बच्चों से बात करनी होगी। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही और यदि पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है तो इसका सॉल्यूशन भी निकालना होगा। यदि किसी विद्यार्थी के घर में स्मार्ट फोन की सुविधा नहीं है तो वे अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोस वाले दूसरे बच्चे से सहायता ले सकते हैं।

