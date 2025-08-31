WBSSC Recruitment 2025: 8000 से अधिक नॉन-टीचिंग पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें आवेदन तारीख और जरुरी योग्यता

WBSSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का बढ़िया और नया अवसर सामने आया है। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 8,477 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें से ग्रुप-सी (क्लर्क) के 2,989 पद और ग्रुप-डी के 5,488 पद शामिल हैं। इस भर्ती से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे से) शुरू होगी और 31 अक्टूबर 2025 (शाम 5 बजे तक) चलेगी।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 8,477 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जिसमें ग्रुप-सी (क्लर्क) के 2,989 पद और ग्रुप-डी के 5,488 पद शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें।
इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो ग्रुप सी लाइब्रेरियन, क्लर्क के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास, ग्रेजुएट होना जरुरी है। वहीं ग्रुप डी स्टाफ के लिए 8वीं पास योग्यता रखी गई है। सामान्य, ओबीसी उम्मीदवारों को ग्रुप सी पदों के लिए 140 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर देने होंगे। ग्रुप डी के लिए 120 रुपये देना होगा। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को ग्रुप सी के लिए 70 रुपये, ग्रुप डी के लिए 60 रुपये आवेदन शुल्क लगेगी।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाना होगा।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें और लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।