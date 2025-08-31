Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

WBSSC Recruitment 2025: 8000 से अधिक नॉन-टीचिंग पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें आवेदन तारीख और जरुरी योग्यता

WBSSC Vacancy 2025: इस भर्ती के माध्यम से कुल 8,477 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जिसमें ग्रुप-सी (क्लर्क) के 2,989 पद और ग्रुप-डी के 5,488 पद शामिल हैं।

भारत

Anurag Animesh

Aug 31, 2025

WBSSC Recruitment 2025
WBSSC Recruitment 2025(Image-Freepik)

WBSSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का बढ़िया और नया अवसर सामने आया है। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 8,477 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें से ग्रुप-सी (क्लर्क) के 2,989 पद और ग्रुप-डी के 5,488 पद शामिल हैं। इस भर्ती से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे से) शुरू होगी और 31 अक्टूबर 2025 (शाम 5 बजे तक) चलेगी।

WBSSC Group C And D Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 8,477 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जिसमें ग्रुप-सी (क्लर्क) के 2,989 पद और ग्रुप-डी के 5,488 पद शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें।

WBSSC Vacancy 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो ग्रुप सी लाइब्रेरियन, क्लर्क के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास, ग्रेजुएट होना जरुरी है। वहीं ग्रुप डी स्टाफ के लिए 8वीं पास योग्यता रखी गई है। सामान्य, ओबीसी उम्मीदवारों को ग्रुप सी पदों के लिए 140 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर देने होंगे। ग्रुप डी के लिए 120 रुपये देना होगा। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को ग्रुप सी के लिए 70 रुपये, ग्रुप डी के लिए 60 रुपये आवेदन शुल्क लगेगी।

WBSSC Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाना होगा।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
नया रजिस्ट्रेशन पूरा करें और लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

31 Aug 2025 03:04 pm

Hindi News / Education News / WBSSC Recruitment 2025: 8000 से अधिक नॉन-टीचिंग पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें आवेदन तारीख और जरुरी योग्यता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.