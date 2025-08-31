WBSSC Recruitment 2025: 8000 से अधिक नॉन-टीचिंग पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें आवेदन तारीख और जरुरी योग्यता

WBSSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती का बढ़िया और नया अवसर सामने आया है। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 8,477 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें से ग्रुप-सी (क्लर्क) के 2,989 पद और ग्रुप-डी के 5,488 पद शामिल हैं। इस भर्ती से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 सितंबर 2025 (शाम 5 बजे से) शुरू होगी और 31 अक्टूबर 2025 (शाम 5 बजे तक) चलेगी।