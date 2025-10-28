PM Shree और CM Shree स्कूल में क्या अंतर है? जानिये कैसे मिलता है इन स्कूलों में एडमिशन



पीएम श्री योजना के तहत देशभर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी और शैक्षणिक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुधारों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक सुविधाएं और कोर्स में समय-समय पर सुधार शामिल हैं। इन स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। आमतौर पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से संबंधित शिक्षा विभाग या स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जाते हैं। कुछ राज्यों में प्रवेश परीक्षा या चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है, जिसके बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है। आरक्षित वर्गों के छात्रों के लिए सीटें तय होती हैं और योग्यता मानक राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।