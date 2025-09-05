भारतीय भाषाओं को AI के लिए तैयार करने वाले Mitesh Khapra ने TIME100 AI की लिस्ट में बनाई जगह, जानें कौन हैं ये IIT Madras के प्रोफेसर

Who Is Mitesh Khapra: भारतीय लोगों और उनके दिमाग की तूती पूरी दुनिया में बजती है। समय-समय पर ये बात प्रूफ भी होती रही है। ऐसी ही एक खबर फिर से सामने आ रही है। हाल ही में Time Magazine ने साल 2025 की "TIME100 AI" लिस्ट जारी की है। जिसमें दुनिया के 100 प्रमुख टेक सीईओ, फाउंडर्स और इनोवेटर्स को शामिल किया गया है। इस प्रतिष्ठित लिस्ट मेंTesla CEO Elon Musk, OpenAI CEO Sam Altman, Meta CEO Mark Zuckerberg जैसे दिग्गजों के साथ-साथ एक भारतीय प्रोफेसर मितेश खापरा(Mitesh Khapra) का नाम भी सामने आया, जिन्होंने Artificial Intelligence (AI) को भारतीय भाषाओं में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। मितेश खापरा, IIT Madras में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने इंफोसिस और एलजी जैसी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और IBM में रिसर्च पोजिशन में काम किया और फिर 2016 में IIT मद्रास से जुड़ गए।