कौन हैं BCCI के नए अध्यक्ष Mithun Manhas, कितने पढ़ें-लिखे हैं मिथुन?

BCCI के नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद की कमान अब एक और पूर्व क्रिकेटर के हाथों में आ गई है। रविवार को मुंबई में हुई वार्षिक आम बैठक (AGM) में मिथुन मन्हास को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुना गया। मन्हास इस पद पर चुने जाने वाले लगातार तीसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी यह दायित्व संभाल चुके हैं। 45 वर्षीय मिथुन मन्हास को AGM में बिना किसी विरोध के अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने रोजर बिन्नी की जगह ली है। AGM से पहले ही संकेत मिल गए थे कि मन्हास इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार हैं। अब भारतीय क्रिकेट के प्रशासन और भविष्य की नीतियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।