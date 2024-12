Year Ender Quiz 2024: क्या आप जानते हैं साल 2024 के ट्रेंडिंग सवालों का जवाब, अंतिम सवाल तो है बहुत ही आसान

3. हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान “आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर” से सम्मानित किया है?

A. संयुक्त अरब अमीरात

B. कुवैत

C. सऊदी अरब 4. भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में बना है?

A. बिहार

B. मध्य प्रदेश

C. महाराष्ट्र

5. विमेंस अंडर-19 एशिया कप 2024 का खिताब कौन से देश ने जीता है?

A. भारत

B. पाकिस्तान

C. ऑस्ट्रेलिया 6. साल 2024 में मोदी सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है।

A. प्रकाश जावड़ेकर

B. धर्मेंद्र प्रधान

C. चिराग पासवान

7. साल 2024 में सबसे ज्यादा किस शब्द को सबसे ज्यादा ढूंढा गया?

A. All Eyes On Rafah

B. Good Friday

C. Moye Moye 8. साल 2024 में सबसे ज्यादा कौन सा नाम Google किया गया?

A. विनेश फोगाट

B. नरेंद्र मोदी

C. विराट कोहली

9. JEE Advanced परीक्षा में छात्रों को कितने मौके दिए जाएंगे?

A. 2

B. 3

C. 1 10. अमेरिका के आम चुनाव में देश ने किसे अपना राष्ट्रपति चुना है?

A. कमला हैरिस

B. डॉनल्ड ट्रम्प

C. जो बाइडन

अगर आपने इन सभी सवालों को पढ़कर अधिकतर सवालों का जवाब सही सोचा है तो आप बधाई के पात्र है। अगर कुछ, सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएं हैं तो नीचे दिए गए जवाबों में उत्तर ढूंढ लें।

Year Ender Quiz 2024: जवाब- 1-B, 2-A, 3-B, 4-C, 5-A, 6-B, 7-A, 8-A, 9-A, 10-B