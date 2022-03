यूपी के नए विधायकों में 91 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति, जानें कितने पढ़े लिखे हैं अमीर विधायक

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) में इस बार जितने प्रत्याशी जीते हैं, उनमें से अधिकतर की शैक्षिक योग्यता 12वीं पास तक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की रिपोर्ट में विधायकों ने अपनी शैक्षिक योग्यता का खुलासा किया है। इस बार के जीते विधायकों में 403 में से 305 डिग्री होल्डर हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) में इस बार जितने प्रत्याशी जीते हैं, उनमें से अधिकतर की शैक्षिक योग्यता 12वीं पास तक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की रिपोर्ट में विधायकों ने अपनी शैक्षिक योग्यता का खुलासा किया है। इस बार के जीते विधायकों में 403 में से 305 डिग्री होल्डर हैं। तीन विधायक ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा तक की पढ़ाई की है। जबकि 87 विधायकों की शैक्षिक योग्यता आठवीं से 12वीं पास के बीच है। वहीं सात विधायकों ने खुद को केवल साक्षर बताया है। इन्होंने अपनी शैक्षित योग्यता की जानकारी नहीं दी है। इसी के साथ एडीआर रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूपी की नई विधानसभा में 91 प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार अमीर हैं।

ADR Report Educational Background of MLAs of New UP Assembly