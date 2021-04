Assembly election 2021 : पीएम मोदी ने बंगाल के वोटर्स से की रिकॉर्ड मतदान की अपील, नंदीग्राम में शुवेंदु ने डाला वोट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव 2021 के दूसरे चरण के लिए सुबह सात बजे से जारी मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विट कर लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से आग्रह किया कि जिन सीटों पर आज वोटिंग है वहां के मतदाता रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं।

Urging the people of West Bengal in whose seats there is polling taking place today to vote in record numbers.

75 लाख मतदाता 181 उम्मीदवारों की किस्मता का करेंगे फैसला

दूसरे चरण में सबकी निगाहें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम ( Nandigram ) सीट पर टिकी हैं। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर है। पूर्व मेदिनीपुर शुभेंदु अधिकारी का गृह नगर है। इसी जिले में नंदीग्राम सीट आती है। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर आज 75 लाख मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।

I appeal to people to come out in large numbers to cast their vote as the whole country is looking at Nandigram. People are waiting to see if development or politics of appeasement will win here: Bharatiya Janata Party's Nandigram candidate, Suvendu Adhikari #WestBengalElections pic.twitter.com/rc6paGKSln