12 नवंबर को वाराणसी में होगी यूपी विधानसभा चुनाव की पहली प्रदेश स्तरीय बैठक, तीन दिवसीय धर्म संसद भी आयोजित

First state level meeting of UP Assembly Elections will be in Varanasi- बनारस में 12 नवंबर को यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) की पहली प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। काशी 2022 का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। भाजपा (BJP) संगठन की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली है।