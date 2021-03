Kerala Assembly Elections 2021: CM पिनाराई बोले- देश के लोगों को बांटने के लिए लाया गया CAA

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव 2021 ( kerala Assembly Elections 2021 ) के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम विजयन ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश के लोगों को आपस में बांटने के लिए लाया गया है। उन्होंने का कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ( LDF ) सरकार ने सीएए का खुले रूप से विरोध किया है।

