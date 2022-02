पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत, अपनी विफलताओं के लिए नेहरू को दोष ना दें

Punjab Election 2022 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सात साल से अधिक समय से सत्ता में है और लोगों की समस्याओं के लिए अब भी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रही है।

पंजाब में विधानसभा चुनाव (Punjab Elections 2022) से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) ने पंजाब की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि लोग कांग्रेस के अच्छे काम को याद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। मनमोहन सिंह ने कहा कि बीजेपी सात साल से ज्यादा समय से सत्ता में है और लोगों की समस्याओं के लिए अब भी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत दी कि अपने विफलताओं के लिए वे नेहरू को जिम्मेदार ना ठहराएं।

Manmohan Singh Advised to PM Modi should not blame Nehru for your failures