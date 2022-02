Punjab Election 2022: प्रियंका गांधी के सामने सिद्धू ने जाहिर की नाराजगी, कहा- मंच पर नहीं देंगे भाषण

Punjab Election 2022: पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है। एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी सामने आई है। इस बार सिद्धू ने खुलकर अपनी नाराजगी आलकमान के सामने जाहिर की है। दरअसल सिद्धू को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि सिद्धू ने प्रियंका से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मंच पर भाषण देने से इनकार कर दिया है।

Published: February 14, 2022 11:13:50 am

Punjab Election 2022: पंजाब में विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे कांग्रेस में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि तनाव केंद्र हमेशा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu ) ही रहे हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तक सभी के साथ सिद्धू की कोई ना कोई खींचतान रही। चन्नी के सीएम कैंडीडेट घोषित किए जाने के बाद माना जा रहा है था कि आलाकमान ने सिद्धू को शांत कर दिया है, लेकिन ये सिद्धू हैं कि मानते ही नहीं। सिद्धू ने एक बार फिर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बार प्रियंका को ही अपनी नारजागी बताई है। सिद्धू ने मंच पर भाषण देने से इनकार कर दिया है।

Navjot Singh Sidhu Expressed his displeasure in front of Priyanka Gandhi