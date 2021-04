West Bengal Assembly Elections 2021: ऑडियो चैट लीक होने पर प्रशांत किशोर ने जताई खुशी, कहा- भाजपा पूरी क्लिप जारी करे

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2021) में चौथे चरण के मतदान के बीच भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ऑडियो लीक किया है। इस ऑडियो चैट में प्रशांत किशोर क्लबहाउस ऐप पर कुछ पत्रकारों से चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस कथित ऑडियो चैट में प्रशांत किशोर पत्रकारों से यह कह रहे हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समान लोकप्रिय हैं। वहीं, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस ऑडियो को ट्वीट भी किया है।

ऑडियो में क्या कह रहे प्रशांत

तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जो ऑडियो लीक हुआ है उसके मुताबिक, राज्य में सत्ता विरोधी लहर है। बंगाल में 50 प्रतिशत से अधिक हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा को वोट देंगे।

Glad BJP's taking my clubhouse chat more seriously than words of its leaders. On selective use of part of conversation, urge them to release full conversation: Prashant Kishor to ANI on leaked audio where he's saying "Modi, Mamata equally popular" among Bengal poll-related things pic.twitter.com/8LTUv6gRjX — ANI (@ANI) April 10, 2021

भाजपा पूरा ऑडियो जारी करे

बहरहाल, सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऑडियो का कुछ ही हिस्सा जारी किया है। भाजपा को पूरा ऑडियो जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह खुशी की बात है कि भाजपा के लोग मेरे क्लबहाउस चैट को अपने नेताओं के संबोधन से अधिक महत्व देते हैं। यह हमारे चैट का एक छोटा सा हिस्सा है। भाजपा से अपील है वह पूरा ऑडियो का पूरा हिस्सा जारी करे।

Is it open?



That moment when Mamata Banerjee’s strategiest realised that the Club House room was open and his admissions were being heard by the public at large and not just a handful of Lutyens journalist.



Deafening silence followed...



TMC’s election was just thrown away! pic.twitter.com/2XJ4RWbv3K — Amit Malviya (@amitmalviya) April 10, 2021

अमित मालवीय ने कुल चार ट्वीट किए

बता दें कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कुल चार ट्वीट किए है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस ऑडियो क्लिप को जारी करते हुए लिखा, क्लबहाउस की एक सार्वजनिक बातचीत में ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षणों में भी भाजपा जीत रही है। वोट मोदी के लिए है। धु्रवीकरण एक वास्तविकता है। बंगाल की 27 प्रतिशत आबादी मतुआ समुदाय भाजपा के लिए वोट कर रही है। भाजपा के पास जमीन पर कैडर है।

In a public chat on Club House, Mamata Banerjee’s election strategist concedes that even in TMC’s internal surveys, BJP is winning.



The vote is for Modi, polarisation is a reality, the SCs (27% of WB’s population), Matuas are all voting for the BJP!



BJP has cadre on ground. pic.twitter.com/3ToYuvWfRm — Amit Malviya (@amitmalviya) April 10, 2021

मोदी के देशभर में फॉलोअर्स

अमित ने ट्विटर पर लिखा कि प्रशांत किशोर यह मान रहे हैं कि वामदल, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 20 साल में मुस्ल्मि तुष्टिकरण किया है। इस वजह से लोगों में आक्रोश है और हिंदुओं का धु्रवीकरण हुआ है। बोलने वाले लोगों को अहसास नहीं था कि यह चैट सार्वजनिक है। यही नहीं, अमित मालवीय ने एक और चैट की बातचीत को अपने शब्दों में लिखा है। इसके मुताबिक, मोदी बंगाल में बेहद लोकप्रिय हैं। इसमें कोई शक नहीं। देशभर में उनके फॉलोअर्स हैं। ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि तृणमूल कांग्रस के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है और ध्रुवीकरण एक वास्तविकता है।

Modi is hugely popular in Bengal and there is no doubt about it. There is a cult around him across the country.



There is anti-incumbency against TMC, polarisation is a reality, SC votes is a factor plus BJP’s election machinery, says Mamata Banerjee’s strategist in an open chat. pic.twitter.com/Vrl8vl231b — Amit Malviya (@amitmalviya) April 10, 2021

294 सीट पर मतदान, 2 मई को रिजल्ट

बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों पर इस बार 8 चरण में मतदान हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को थी, जबकि दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले गए। वहीं, अब चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को, पांचवे चरण के लिए 17 अप्रैल को, छठें चरण के लिए 22 अप्रैल को, सातवें चरण के लिए 26 अप्रैल को और आठवें चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। नतीजे 2 मई को घोषित होंगे।