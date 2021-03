Tamil Nadu Assembly Elections 2021 : ए राजा ने सीएम पलानीसामी से मांगी माफी, कहा - मुझे खेद है

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 ( Tamil Nadu Assembly Elections 2021 ) को लेकर सियासी दलों के बीच जारी तनातनी और अमर्यादित टिप्पणी करने का सिलसिला जारी है। लेकिन डीएमके नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी पर की गई अभद्र टिप्पणी, उनके लिए भारी पड़ गया। राजा ने अपनी टिप्पणी के लिए सीएम पलानीस्वामी से माफी मांग ली है।

In Cuddalore y'day, I explained that I didn't speak ill about Edappadi K Palaniswami or his mother. I did so as I'm 8th child to my mother. I came to know through media that CM was hurt. I apologize for the speech which was taken out of context: A Raja, DMK #TamilNaduElections pic.twitter.com/NJu9gsDdP5