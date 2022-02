Uttar Pradesh Assembly Election 2022: बागपत में वोटिंग बूथ पर बिजली गुम, टॉर्च से हो रहा मतदान, मुजफ्फरनगर में ईवीएम मशीन खराब

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान में वोटिंग शुरू होते ही अव्यवस्था बढ़ने लगी। कहीं ईवीएम खराब हो गई, तो कहीं अंधेरे के बीच टॉर्च से मतदान होने लगा। पोलिंग बूथ में अंधेरा होने से मतदाताओं को परेशान उठानी पड़ी। कई जगह वोटरों की वोट भी वोटर लिस्ट से गायब मिली।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान में वोटिंग शुरू होते ही अव्यवस्था बढ़ने लगी। कहीं ईवीएम खराब हो गई, तो कहीं अंधेरे के बीच टॉर्च से मतदान होने लगा। पोलिंग बूथ में अंधेरा होने से मतदाताओं को परेशान उठानी पड़ी। कई जगह वोटरों की वोट भी वोटर लिस्ट से गायब मिली। गुरुवार सुबह सात बजे विधानसभा चुनाव का मतदान शुरू हुआ। मतदान शुरू होते ही बड़ौत विधानसभा के निवाड़ा और लुहारी गांव में ईवीएम मशीन खराब हो गई। इस वजह से मतदान रुका रहा। सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने मौके पर पहुंचकर मशीनों को दुरुस्त कराया। इसके बाद ही मतदान शुरू हो पाया।

UP Assembly Election 2022 power cut on polling booth in Baghpat