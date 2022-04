UP MLC Election Result 2022- विधान परिषद चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ, 33 सीटों पर भाजपा का कब्जा, 3 पर निर्दलीय जीते

UP MLC Election Result 2022- वाराणसी-चंदौली-भदोही सीट से जेल में बंद बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह जीत गई हैं। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिशू 4076 मत पाकर जीते हैं।प्रतापगढ़ से राजा भैया की जनसत्ता दल से चुनाव लड़ रहे उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह भी जीत चुके हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा विधान परिषद चुनाव में भी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। 36 में से नौ सीटें भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। आज 27 सीटों के लिए हुई मतगणना में भी अधिकतर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार ही जीते हैं। हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा हार गई है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी ने सत्ताधारी भाजपा को शिकस्त दी है। वाराणसी-चंदौली-भदोही सीट से जेल में बंद बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह जीत गई हैं। उन्होंने सपा उम्मीदवार उमेश पटेल और बीजेपी उम्मीदवार सुदामा पटेल को हराया है। इसी तरह आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिशू 4076 मत पाकर जीते हैं। जबकि भाजपा के अरुणकांत यादव को 1262 और सपा के राकेश यादव को 356 मत मिले।

