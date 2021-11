UP Assembly Elections 2022: मधुमिता शुक्ला की बड़ी बहन निधि शुक्ला लखीमपुर खीरी से लड़ सकती हैं यूपी विधानसभा चुनाव

UP Vidhansabha Chunav Madhumita Shukla Sister Contest from Kheri- मधुमिता हत्याकांड के बाद बहन को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत रहीं निधि ने लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सीट से टिकट के लिए आवेदन किया है। वह कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर कांग्रेस उनके आवेदन पर मुहर लगाती है, तो निधि शुक्ला यहीं से चुनाव लड़ेंगी। निधि शुक्ला मूल रूप लखीमपुर खीरी निवासी हैं।

लखनऊ. UP Vidhansabha Chunav Madhumita Shukla Sister Contest from Kheri. उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले 2003 के बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla Case) के बाद उनकी बड़ी बहन निधि शुक्ला आगामी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) लड़ सकती हैं। मधुमिता हत्याकांड के बाद बहन को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत रहीं निधि ने लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी सीट से टिकट के लिए आवेदन किया है। वह कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर कांग्रेस उनके आवेदन पर मुहर लगाती है, तो निधि शुक्ला यहीं से चुनाव लड़ेंगी। निधि शुक्ला मूल रूप लखीमपुर खीरी निवासी हैं।

क्या था मधुमिता शुक्ला हत्याकांड

2003 में लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में युवा कवियित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया था। 22 साल की मधुमिता की हत्या के आरोपी बसपा सरकार में मंत्री रहे 58 साल के अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी मधुमणि का नाम आया था। इस बहुचर्चित हत्याकांड की सीबीआई जांच हुई थी और अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। हत्याकांड के चार साल बाद 2007 में देहरादून सत्र एवं जिला न्यायालय ने अमरमणि व उनकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

कौन थी मधुमिता

यूपी के लखीमपुर खीरी के एक छोटे कस्बे की रहने वाली मधुमिता शुक्ला महज 16 साल की उम्र से ही वीर रस की कविताओं का मंच पर पाठ करने लगी थीं। बाद में वह लखनऊ आ गई और यहां बाहुबली मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से उसका संपर्क हुआ। मधुमिता की कविताओं को सुनने के लिए अमरमणि की मां के साथ उनकी दोनों बेटियां भी जाती थीं। धीरे-धीरे दोनों बेटियों से मधुमिता की दोस्ती हो गई। घर में आने-जाने की वजह से पत्नी से भी संपर्क बढ़ गया। इसी दौरान मधुमिता और अमरमणि बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगीं।

