West Bengal Assembly Elections: TMC नेता शेख आलम ने विवादित बयान को लेकर मांगी माफी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख आलम ने मुस्लिमों को लेकर दिए बयान पर माफी मांगी है। टीएमसी नेता शेख आलम ने गुरुवार को कहा कि उनके किसी बयान ने अगर किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाई है तो वह इसके लिए माफी चाहते हैं। आपको बता दें कि टीएमसी नेता ने हाल ही में कहा था कि अगर मुस्लिम आबादी एक तरफ हो जाए तो हम चार पाकिस्तान बना सकते हैं।

West Bengal Assembly Elections 2021: चुनाव आयोग ने पांच अफसरों को हटाया

West Bengal | If I have hurt the sentiments of anybody, I would like to apologise: TMC leader Sheikh Alam on his remark that 'if our Muslim population moves to one side then we can create 4 new Pakistans' pic.twitter.com/OgJhfLPymg