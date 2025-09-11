Rajasthan: Indian Railways to Run Special Trains During Festive Season, Halting at These Stations

Bandikui: In anticipation of increased passenger traffic during the upcoming festivals, the railways are operating the Okha-Shakurbasti-Okha Superfast Weekly Special train. This train will run from 23 September to 25 November.
According to Shashi Kiran, Chief Public Relations Officer of the North Western Railway, train number 09523, the Okha-Shakurbasti weekly train, will depart from Okha every Tuesday at 10:00 AM from 23 September to 25 November (10 trips). It will arrive at Jaipur station at 4:05 PM, Gandhinagar Jaipur at 4:29 PM, Dausa at 5:03 PM, and Bandikui at 5:29 PM on Wednesday, departing thereafter to reach Shakurbasti at 10:35 PM.
Similarly, train number 09524, the Shakurbasti-Okha weekly train, will depart from Shakurbasti every Wednesday at 1:15 PM from 24 September to 26 November (10 trips). It will arrive at Bandikui at 4:37 PM, Dausa at 4:55 PM, and Jaipur station at 6:20 PM on Thursday, departing at 6:30 PM to reach Okha at 1:50 PM.
The train will halt at Dwarka, Khambhaliya, Jamnagar, Hapa, Rajkot, Surendranagar, Viramgam, Mehsana, Unjha, Sidhpur, Palanpur, Abu Road, Falna, Marwar, Beawar, Ajmer, Kishangarh, Jaipur, Gandhinagar Jaipur, Dausa, Bandikui, Alwar, Rewari, Gurgaon, and Delhi Cantt stations en route. The train will comprise 1 AC First Class, 2 AC Third Class, 1 AC Third Class Economy, 6 Second Class Sleeper, and 4 General Class coaches.