भारत वापस मत आना… दुबई में फंसी एक्ट्रेस पर फूटा लोगों का गुस्सा, वीडियो देखते ही बोले- तुम देशद्रोही हो…

बेबिका का यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर उन्हें खरी-खोटी सुनाने वालों की बाढ़ आ गई। हालांकि, विवाद बढ़ता देख यह वीडियो उनके अकाउंट से तो हटा दिया गया है, लेकिन इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लिप्स हर जगह वायरल हैं। लोग उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, "पैसे कमाने और काम मांगने के लिए तो इंडिया याद आता है, लेकिन तारीफ हमेशा बाहर की करनी है।" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर दुबई इतना ही सेफ है तो अब वापस इंडिया मत आना, वहीं रहो।" लोगों का कहना है कि युद्ध क्षेत्र की तुलना अपने ही देश के सुरक्षित शहर से करना बेहद शर्मनाक है।