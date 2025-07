सैन रेचल खुदकुशी और दुनिया में रंगभेद की बहस: क्या सच में ग्लैमर की दुनिया इतनी क्रूर है ?

Colorism in Entertainment Industry: भारत की मशहूर मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी सैन रेचल रंगभेद (Colorism in Bollywood) के खिलाफ अपनी आवाज़ के लिए जानी जाती थीं, उन्होंने हाल ही में पांडीचेरी में आत्महत्या कर ली। यह दुखद घटना मनोरंजन उद्योग में व्याप्त रंगभेद (Dark Skin Discrimination) की गहरी समस्या उजागर करती है। भारतीय फिल्म और फैशन उद्योग में अक्सर गहरे रंग के कलाकारों और मॉडल्स को कम मौके मिलते हैं। सफेद या गोरे रंग (Fair Skin Bias in Fashion) के कलाकारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो कई बार करियर को प्रभावित करता है। फैशन इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस दिखती है, उतनी ही भीतर से जटिल और पक्षपाती भी है। एक बड़ा पक्षपात है -रंगभेद (Colorism)। ये सिर्फ नस्लभेद (Entertainment Industry Racism) नहीं, बल्कि एक ही नस्ल में भी गहरे और हल्के रंग वालों के बीच भेदभाव है।