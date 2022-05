'कॉफी विद करण 7' में आलिया पति रणबीर संग नहीं बल्कि इस एक्टर के साथ करेंगी शिरकत, खुलेंगे कई राज

चर्चित चैट शोज की लिस्ट में कॉफी विद करण का नाम भी शुमार है। इस शो ने न जाने कितने किस्सों और कहानियों को जन्म दिया है। इसलिए इस शो को कॉन्ट्रोवर्शियल टॉक शो भी कहा जाता है। एक बार फिर कुछ अनसुनी कहानियों से पर्दा उठेगा क्योंकि शो एक बार फिर दस्तक देने वाला है।

जी हां इस बार यह शो टीवी चैनल की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म 'ड‍िज्‍नी+हॉटस्‍टार' पर स्‍ट्रीम किया जाएगा। हालांकि पहले करण ने घोषणा की थी कि शो का 7वां सीजन नहीं आएगा, जिसके बाद दर्शक काफी ज्यादा उदास हो गए थे, लेकिन अब खबर है कि जल्द ही शो का 7वां सीजन दस्तक देगा। चैट शो के पहले मेहमान अगले हफ्ते शूट करने के लिए तैयार हैं।

koffee with karan 7 alia bhatt and ranveer singh to be first guests