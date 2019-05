बॉलीवुड अभिनेता ने लिखा-अगर मोदी जी दोबारा पीएम बने तो देश छोड़ देंगे.., निशाना साधते हुए किए ऐसे-ऐसे ट्वीट

लोकसभा चुनावों के लिए अलग—अलग चरणों में वोटिंग चल रही है। इस बीच पीएम मोदी को लेकर कई बार टिप्पणी कर चुके अभिनेता कमाल आर खान यानी केआरके ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। इस बार अभिनेता ने इशारा किया है कि अगर मोदी दोबारा पीएम बने तो देश छोड़ देंगे। उन्होंने ट्वीट में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो देश में मौजूद हजारों मिलियनेयर देश छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अभिनेता ने भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनावों को लेकर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए।

पहले ट्वीट में उन्होंने ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा, 'ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन के मुताबिक 5000 भारतीय मिलियनेयर 2018 में दुबई में शिफ्ट हो गए थे। जबकि 7000 रशियन और 15 हजार चीनी मिलियनेयर भी 2018 में दुबई में शिफ्ट हुए थे। हर अमीर शख्स दुबई जैसे सुरक्षित स्वर्ग में रहना चाहता है।'

If Modi Ji will become PM again, then more 10,000 Indian millionaires will move to Dubai in 2019, like 2018 only. All the rich people like to stay in a peaceful environment. No rich person wants to stay in a place where people fight for religion, caste, state, jobs, languages etc