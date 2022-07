ट्रिप पर वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थीं कुब्रा सैत, कराया था अबॉर्शन, बोलीं- 'मैं तैयार नहीं थी लेकिन...'

जब भी बेहतरीन सीरीज की बात की जाती है तो सेक्रेड गेम्स सीरीज का नाम जरूर आता है। इस सीरीज ने लोगों पर अलग छाप छोड़ी थी। हर कोई इस सीरीज के किरदारों का मुरीद हो गया था। इसका हर एक किरदार अपने आप में खास था इन्हीं में से एक हैं 'कुकू' यानी कि कुब्रा सैत। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी बुक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं।

कुब्रा सैत ने हाल ही में अपनी किताब 'ओपन बुकः नॉट क्वाइट ए मेमॉयर' लॉन्च की है। जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक चैप्टर में कुब्रा ने बताया कि वन नाइट स्टैंड के बाद उन्होंने गर्भपात का फैसला लिया था। एक चैप्टर में कुब्रा ने बताया कि वन नाइट स्टैंड के बाद उन्होंने गर्भपात का फैसला लिया था। इसे जहां हर कोई पढ़कर हैरान है वहीं एक्ट्रेस को इसपर कोई पछतावा नहीं है।

