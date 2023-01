सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने रचा इतिहास, इस मुकाम ​को हासिल कर बने पहले भारतीय अभिनेता

Submitted by:

Jr NTR in Oscar Best Actor Prediction List 2023 : सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) पूरी दुनिया में अपना डंका बजा चुकी है। अब फिल्म के एक्टर सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) के नाम एक बड़ी उएपलब्धि लगी है। ऐसा कारनामा करने वाले वह पहले भारतीय अभिनेता बने हैं।

RRR Superstar Junior NTR became first Indian actor to enter top 10 Oscar Prediction List