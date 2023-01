शाहरुख खान बनेंगे खतरों के खिलाड़ी, इस फिल्म के लिए करेंगे अब तक का सबसे खतरनाक सीन!

Submitted by:

मुंबईPublished: Jan 03, 2023 11:22:03 am

Shah Rukh Khan Dunki Movies : शाहरुख खान की लिस्ट में 'पठान' के अलावा फिल्म 'डंकी' (Dunki) भी शामिल है। इस फिल्म में वह राजकुमार हिरानी के साथ पहली बार काम करेंगे। फिल्म के एक सीन के लिए शाहरुख अब तक का सबसे टफ सीन शूट करेंगे।

Shah Rukh Khan will shoot dangerous underwater scene for Dunki After releasing Pathaan