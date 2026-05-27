Twisha Sharma Last Movie: मौत के बाद रिलीज होगी ट्विशा शर्मा की आखिरी फिल्म, सेना के बैकग्राउंड पर बनी है मूवी

Twisha Sharma Last Movie: भोपाल की मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाली है। शादी के कुछ ही महीनों बाद हुई उनकी रहस्यमयी मौत ने हर किसी को झकझोर दिया, वहीं अब उनकी उस फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसे लेकर ट्विशा सबसे ज्यादा उत्साहित थीं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म सेना की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें ट्विशा का रोल बेहद अहम और दमदार माना जा रहा है।