पाकिस्तानी क्रिकेटर ने एक्टर को दिया चैलेंज - 'मेरी एक बॉल टच करके दिखा', जो मैदान में हुआ, देख दंग रह जाएंगे

मुंबई। विश्व क्रिकेट में तेज गेंदबाजी के लिए फेमस क्रिकेटर शोएब अख्तर और पाकिस्तानी एक्टर अली जफर के बीच क्रिकेट का मुकाबला वायरल हो रहा है। दोनों ने एक-दूसरे को मैदान में आने का चैलेंज दिया और जब सामना हुआ तो गजब का खेल देखने को मिला। गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने का दोनों के वीडियोज वायरल हो रहे हैं।

दरअसल, सबकुछ मजाकिया अंदाज में शुरू हुआ। शोएब ने सोशल मीडिया पर अली जफर को चैलेंज करते हुए लिखा, ' सुना है बड़ा क्रिकेटर है तू??' जवाब में अली ने लिखा, ' सुना है बड़ी बॉलिंग करवाते हैं आप'। इस पर शोएब ने जवाब दिया,' तू टाइम और जगह बता। और फिर एक बॉल टच करके दिखा।'

इसके बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर प्रैक्टिस का वीडियो शेयर किया। शोएब को भी टैग करके बॉल की स्पीड बताई। इसके बाद दोनों मैदान में मिले। सबसे पहले अली ने शोएब को बॉल फेंकी। इस हाफ वॉली गेंद को शोएब टच भी नहीं कर पाए। फिर शोएब ने एक्टर को गेंद की। इस स्लो फुलटॉस को कैसे खेला जाए, एक्टर को समझ ही नहीं आया।

Was born ready. Ball touch kerne ki baat ki thee sir aapne. That may have been slightly over 172 mph. @shoaib100mph https://t.co/Sa4F6znLXj pic.twitter.com/hOnUub3Xuy