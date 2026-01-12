बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बेटी…, पिता ने देखा तो खौल उठा खून, दोनों का रेत डाला गला

जानकारी के अनुसार, दोनों ने करीब एक माह पहले घर से भागकर प्रयागराज स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था।परिजनों ने शादी के बाद थाने में समझौता कर लिया था। इसके बाद 19 वर्षीय युवती अपने घर लौट आई। रविवार शाम 24 वर्षीय युवक चोरी-छिपे पत्नी से मिलने उसके घर पहुंचा। इसी दौरान लड़की के परिवार वालों ने दोनों को घर की छत पर पकड़ लिया। बताया जाता है कि परिजन गुस्से से बेकाबू हो गए और लाठी-डंडों से दोनों की जमकर पिटाई की। पहले युवती की गला रेतकर हत्या की, फिर युवक का भी गला काट दिया।