बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बेटी…, पिता ने देखा तो खौल उठा खून, दोनों का रेत डाला गला

एटा में रविवार रात ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना गांव गढ़िया सुहागपुर की है। जैथरा थाना क्षेत्र के गांव गढ़िया सुहागपुर में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या कर दी गई। लड़के की पहचान 24 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, दोनों ने करीब एक माह पहले घर से भागकर प्रयागराज स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था।परिजनों ने शादी के बाद थाने में समझौता कर लिया था। इसके बाद 19 वर्षीय युवती अपने घर लौट आई। रविवार शाम 24 वर्षीय युवक चोरी-छिपे पत्नी से मिलने उसके घर पहुंचा। इसी दौरान लड़की के परिवार वालों ने दोनों को घर की छत पर पकड़ लिया। बताया जाता है कि परिजन गुस्से से बेकाबू हो गए और लाठी-डंडों से दोनों की जमकर पिटाई की। पहले युवती की गला रेतकर हत्या की, फिर युवक का भी गला काट दिया।
हत्या के बाद युवती का शव छत पर ही छोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक को पड़ोसी की छत पर फेंक दिया। सूचना पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक की सांसें चल रही थीं। उसे तुरंत सीएचसी ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। दोनों लोधी समाज से बताए जा रहे हैं।
वारदात के बाद मृतका के परिजन घर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने गांव के आस-पास खेतों में तलाशी अभियान चलाकर परिजनों को पकड़ा। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह मेडिकल कालेज पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से घटना की जानकारी जुटाई।
युवक के चचेरे भाई का आरोप है कि हत्या पूरे गांव के सामने की गई है और परिजनों को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा बाकी परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है।
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। इसके चलते अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आसपास के थानों की फोर्स भी गांव में मौजूद है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एटा
उत्तर प्रदेश
