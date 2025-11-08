मुंह इतना काला कर दो… मजदूरी रोककर ट्रक चालक को बनाया शिकार, पेशाब मिलाकर पिलाई शराब; आरोपियों की करतूत से पुलिस भी दंग

मजदूरी रोककर ट्रक चालक को बनाया शिकार | AI Generated Image
Truck Driver Etah News: गाजियाबाद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले ट्रक चालक के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी गईं। अपनी मेहनत की बकाया मजदूरी मांगना चालक को इतना महंगा पड़ गया कि आरोपियों ने उसे कार में खींचकर न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि शराब में पेशाब मिलाकर जबरन पिलाया। आरोप है कि आरोपियों ने धमकी दी कि मुंह इतना काला कर देंगे कि न कहीं नौकरी मिलेगी और न पैसे मांगने की हिम्मत बचेगी।
पीड़ित के मुताबिक, वह माधवपुर थाना छपरौला, गाजियाबाद स्थित आरएलपीएल ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी चलाता था। मालिक मंजीत सिंह जांगड़ ने लगातार दो ट्रक चलवाए, जिन्हें एटा में खड़ा करवा दिया। इसके बाद चालक दूसरी कंपनी में काम करने लगा। जब उसने बकाया 1.10 लाख रुपये मांगे तो उसे मैनेजर जीतू निवासी नगला भजा से बतौर भुगतान लेने को कहा गया।
2 नवंबर की रात लगभग 11:30 बजे सैंथरी स्थित पेट्रोल पंप पर चालक ट्रक खड़ा कर आराम कर रहा था। तभी काले रंग की कार में सोनू निवासी मलावन और नीतेश उर्फ छोटे निवासी गल्ला मंडी समिति पहुंचे। दोनों ने तमंचा दिखाकर चालक को कार में बैठा लिया और सुनसान रास्तों पर ले जाकर उसे अगवा कर लिया।
चालक के मुताबिक चौथे मील पर आरोपियों ने शराब खरीदी, उसमें पेशाब मिलाया और उसे जबरन पिला दिया। इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर लात-घूंसों और तमंचे की बट से पीटा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कुकर्म करने का भी प्रयास किया। विरोध करने पर चालक को अधमरा कर दिया गया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर मैनेजर जीतू को वीडियो कॉल कर उसकी स्थिति दिखाई गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने थाना मलावन और रिजोर की संयुक्त टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मैनेजर जीतू और नीतेश को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अन्य चार आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
