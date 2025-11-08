मुंह इतना काला कर दो… मजदूरी रोककर ट्रक चालक को बनाया शिकार, पेशाब मिलाकर पिलाई शराब; आरोपियों की करतूत से पुलिस भी दंग

Truck Driver Etah News: गाजियाबाद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले ट्रक चालक के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी गईं। अपनी मेहनत की बकाया मजदूरी मांगना चालक को इतना महंगा पड़ गया कि आरोपियों ने उसे कार में खींचकर न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि शराब में पेशाब मिलाकर जबरन पिलाया। आरोप है कि आरोपियों ने धमकी दी कि मुंह इतना काला कर देंगे कि न कहीं नौकरी मिलेगी और न पैसे मांगने की हिम्मत बचेगी।