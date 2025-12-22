कोडीन सीरप पर विधानसभा में गरमागरम बहस: एटा में पकड़ी गई 25 लाख की 5640 सीसी, चार गिरफ्तार

Cough syrup worth 25 lakh rupees was seized. एटा में प्रतिबंधित सिरप कोडीन की बड़ी खेप पकड़ी गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही टाटा गाड़ी और एक्सेंट कार भी बरामद की गई है। बरामद सिरप कार्टून में रखे थे और ONEREX कोडीन सिरप के नाम से आई थी। ‌ एसएसपी एटा ने बरामदगी के विषय में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के मोबाइल की जांच की जा रही है और शीघ्र ही और अधिक जानकारी दी जाएगी। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र का है।