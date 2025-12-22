22 दिसंबर 2025,

सोमवार

कोडीन सीरप पर विधानसभा में गरमागरम बहस: एटा में पकड़ी गई 25 लाख की 5640 सीसी, चार गिरफ्तार

Cough syrup ONEREX worth 25 lakh rupees seized एटा में नारकोटिक्स विभाग की टीम और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित कोडीन सीरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है। यह वही सीरप है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने-सामने हैं।

Narendra Awasthi

Dec 22, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- एटा पुलिस)

(फोटो सोर्स- एटा पुलिस)

Cough syrup worth 25 lakh rupees was seized. एटा में प्रतिबंधित सिरप कोडीन की बड़ी खेप पकड़ी गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही टाटा गाड़ी और एक्सेंट कार भी बरामद की गई है। बरामद सिरप कार्टून में रखे थे और ONEREX कोडीन सिरप के नाम से आई थी। ‌ एसएसपी एटा ने बरामदगी के विषय में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के मोबाइल की जांच की जा रही है और शीघ्र ही और अधिक जानकारी दी जाएगी। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र का है।

खुफिया जानकारी पर हुई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के एटा में प्रतिबंधित कोडीन सीरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एक गोदाम से 47 कार्टून में 5640 बोतल बरामद की गई हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है। प्रतिबंधित कोडीन सीरप पर विधानसभा में गरमागरम बहस हो रही है। इसी बीच एटा में यह बड़ी बरामदगी हुई है। जबकि पकड़ा गया मुख्य आरोपी का भाई पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार हुआ है। एसएसपी एटा ने इस संबंध में जानकारी दी।

क्या कहते हैं एटा एसएसपी?

एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने बताया कि इंटेलिजेंस की सूचना पर आगरा नारकोटिक्स और अलीगंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में भी प्रतिबंधित कोडीन सीरप की सप्लाई हुई है। संयुक्त कार्रवाई में अलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गोदाम में 47 पेटी प्रतिबंधित सिरप बरामद हुई है। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

एक भाई पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि मुख्य अभियुक्त प्रमोद का भाई सनोज जो चालक है। जिसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने माल ले जाते समय गिरफ्तार किया है। प्राइमरी पूछताछ में यही जानकारी मिली है। आरोपियों के पास से मोबाइल नंबर भी लिए गए हैं। सर्विलांस के माध्यम से इन मोबाइल नंबरों को सर्च किया जा रहा है। एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। इस समय यह गंभीर मुद्दा चल रहा है, इसलिए बहुत जल्दी छानबीन करके एक और प्रेस वार्ता करेंगे।

चालक से पूछताछ की जाएगी

एसएसपी ने बताया कि माल की सप्लाई पूर्वी क्षेत्र से हुई है। जिस गाड़ी से माल यहां भेजा गया है। उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। चालक को भी ट्रेस कर लिया गया है। चालक से पूछताछ के बाद ही इस बात की जानकारी होगी कि माल कहां से आया है और कहां-कहां उतारा गया है।

Updated on:

22 Dec 2025 08:46 pm

Published on:

22 Dec 2025 08:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / कोडीन सीरप पर विधानसभा में गरमागरम बहस: एटा में पकड़ी गई 25 लाख की 5640 सीसी, चार गिरफ्तार

