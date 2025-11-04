मान जाओ बहू… रोता रहा ससुर, नहीं पसीजा 4 बच्चों की मां का दिल, बोली- रहूंगी तो…

मामला एटा जनपद के अलीगंज तहसील के झकरई गांव का है। ससुर हंसराज का परिवार इसी गांव में रहता है। हंसराज के बेटे भूपसिंह की शादी मनीषा से हुई। दोनों के तीन बच्चे हैं। सब हंसी-खुशी चल रहा था। लेकिन, एक दिन मनीषा अचानक घर से फरार हो गई। किसी को कानोंकान भी खबर नहीं लगी। ससुर हंसराज और पति भूपसिंह ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने खोजबीन करके मनीषा को 25 दिन बाद बरामद कर लिया। उसे SDM जगमोहन गुप्ता के न्यायालय में पेश किया गया।