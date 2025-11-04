Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एटा

मान जाओ बहू… रोता रहा ससुर, नहीं पसीजा 4 बच्चों की मां का दिल, बोली- रहूंगी तो…

एटा में इंस्टाग्राम से एक महिला की बदायूं निवासी युवक से दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। एक दिन महिला अपने घर और 4 बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। जानें पूरा मामला...।

2 min read
Google source verification

एटा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 04, 2025

बहू को मनाता रहा ससुर घर जाने को नहीं हुई राजी, PC- Video Grab

एटा : उत्तरप्रदेश के एटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक तीन बच्चों करी मां अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला को पति और ससुर की शिकायक पर पुलिस ने 25 दिन के बाद बरामद कर लिया। लेकिन, जब महिला से पति से अलग होने की वजह पूछी गई तो उसने जो बयान दिया उससे सभी हैरान हो गए।

मामला एटा जनपद के अलीगंज तहसील के झकरई गांव का है। ससुर हंसराज का परिवार इसी गांव में रहता है। हंसराज के बेटे भूपसिंह की शादी मनीषा से हुई। दोनों के तीन बच्चे हैं। सब हंसी-खुशी चल रहा था। लेकिन, एक दिन मनीषा अचानक घर से फरार हो गई। किसी को कानोंकान भी खबर नहीं लगी। ससुर हंसराज और पति भूपसिंह ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने खोजबीन करके मनीषा को 25 दिन बाद बरामद कर लिया। उसे SDM जगमोहन गुप्ता के न्यायालय में पेश किया गया।

जानें मनीषा ने क्या दिए बयान

जब SDM के सामने मनीषा के बयान दर्ज हुए तो उसने कहा कि उसका पति शराबी है। दिन रात जुआ खेलता है और नशे में धुत्त रहता है। इसके अलावा उसका पति रात में अजनबी लोगों को घर लेकर आता है और उससे जबरन संबंध बनाने को कहता है। इन सब बातों के चलते वह परेशान हो गई और अब वह अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती।

कैसे हुई मनीषा और मुकेश की दोस्ती

मनीषा और मुकेश यादव की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई। धीरे-धीरे मनीषा और मुकेश का प्यार परवान चढ़ा। घर छोड़ते समय मनीषा को बच्चों तक की फिक्र न रही।

कोर्ट में रोने लगे बच्चे और ससुर

कोर्ट में जब मनीषा ने घर वापस न जाने की बात कही तो बच्चे रोने लगे और ससुर हंसराज से पूछने लगे कि क्या अब मां कभी घर नहीं आएगी। हमको खाना कौन देगा। लेकिन, इन सब बातों से भी मनीषा का दिल नहीं पसीजा और उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा।

ये भी पढ़ें

‘साजिश भाभी की थी!’ ननद की शादी से पहले गायब करवा दिए सारे गहने, चौंकाने वाला खुलासा
हाथरस
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 04:35 pm

Published on:

04 Nov 2025 02:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / मान जाओ बहू… रोता रहा ससुर, नहीं पसीजा 4 बच्चों की मां का दिल, बोली- रहूंगी तो…

बड़ी खबरें

View All

एटा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ऐटा में बढ़ने लगी सर्दी, तापमान में रात-दिन का अंतर कर रहा बीमार

ऐटा
एटा

Etah News: पॉक्सो कोर्ट में इंस्टाग्राम पर रील बना रहा था शख्स; 1000 रुपये जुर्माने के साथ जेल

etah news
एटा

12 साल की बच्ची पर जीजा-बुआ के बेटे की खराब हो गई नियत, रिश्ता कराने के बहाने ले गए और…

gwalior
एटा

Case Update: दन…दे…दना दन…. लाठियां बरसाई! BJP सांसद की बहन को पीटते हुए वीडियो आया सामने

UP Crime
एटा

नहाते समय BJP सांसद की बहन का बनाया वीडियो; गाली बकते हुए डंडे से पीटा! कहा- ‘गोली मार दूंगा’

uttar pradesh crime
एटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.