मान जाओ बहू… रोता रहा ससुर, नहीं पसीजा 4 बच्चों की मां का दिल, बोली- रहूंगी तो…

बहू को मनाता रहा ससुर घर जाने को नहीं हुई राजी, PC- Video Grab
एटा : उत्तरप्रदेश के एटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक तीन बच्चों करी मां अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला को पति और ससुर की शिकायक पर पुलिस ने 25 दिन के बाद बरामद कर लिया। लेकिन, जब महिला से पति से अलग होने की वजह पूछी गई तो उसने जो बयान दिया उससे सभी हैरान हो गए।
मामला एटा जनपद के अलीगंज तहसील के झकरई गांव का है। ससुर हंसराज का परिवार इसी गांव में रहता है। हंसराज के बेटे भूपसिंह की शादी मनीषा से हुई। दोनों के तीन बच्चे हैं। सब हंसी-खुशी चल रहा था। लेकिन, एक दिन मनीषा अचानक घर से फरार हो गई। किसी को कानोंकान भी खबर नहीं लगी। ससुर हंसराज और पति भूपसिंह ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने खोजबीन करके मनीषा को 25 दिन बाद बरामद कर लिया। उसे SDM जगमोहन गुप्ता के न्यायालय में पेश किया गया।
जब SDM के सामने मनीषा के बयान दर्ज हुए तो उसने कहा कि उसका पति शराबी है। दिन रात जुआ खेलता है और नशे में धुत्त रहता है। इसके अलावा उसका पति रात में अजनबी लोगों को घर लेकर आता है और उससे जबरन संबंध बनाने को कहता है। इन सब बातों के चलते वह परेशान हो गई और अब वह अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती।
मनीषा और मुकेश यादव की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई। धीरे-धीरे मनीषा और मुकेश का प्यार परवान चढ़ा। घर छोड़ते समय मनीषा को बच्चों तक की फिक्र न रही।
कोर्ट में जब मनीषा ने घर वापस न जाने की बात कही तो बच्चे रोने लगे और ससुर हंसराज से पूछने लगे कि क्या अब मां कभी घर नहीं आएगी। हमको खाना कौन देगा। लेकिन, इन सब बातों से भी मनीषा का दिल नहीं पसीजा और उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा।
बड़ी खबरेंView All
एटा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग