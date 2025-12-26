26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एटा

पुलिस की गाड़ी के साथ रील बनाकर युवक ने किया वायरल, गिरफ्तारी के बाद गलती से किया तौबा

Young man made reel with police jeep and viral एटा पुलिस ने पुलिस जीप के साथ रेल बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है जिसने रेल के साथ गीत बचाया था कि "हम ऐसे कुल में जन्मे, जहां डरना नहीं सिखाते।" अब वह अपनी गलती मान रहा है।

2 min read
Google source verification

एटा

image

Narendra Awasthi

Dec 26, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- एटा पुलिस)

फोटो सोर्स- एटा पुलिस

Young man made reel with police jeep and viral एटा में एक युवक ने पुलिस की जीप पर खड़े होकर रील क्या बनाया, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रील बनाने वाले की तलाश की गई और 12 घंटे के अंदर ही उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके पहले रील बनाने वाले युवक का एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें युवक अपनी गलती मान रहा है। वरना अपनी रील में कह रहा है कि "हम ऐसे कुल में जन्मे, जहां डरना नहीं सिखाया।" अब भविष्य में अब इस प्रकार की गलती नहीं करने का वादा कर रहा है। मामला सकीट थाना क्षेत्र का है।

खराब पुलिस जीप के साथ बनाया वीडियो

उत्तर प्रदेश के एटा में सकीट थाना पुलिस की जीप खराब हो गई थी। जीप चालक मिस्त्री को बुलाने के लिए गाड़ी छोड़कर चला गया था। इसी बीच अवनीश पुत्र गौरी शंकर निवासी दौलतपुर मौके से निकला और उसने पुलिस की जीप के साथ अपना एक वीडियो बना लिया। जिसमें जीप के गेट पर खड़े होकर भी एक वीडियो है। उसने गीत लगाया कि "हम ऐसे कुल में जन्मे, जहां डरना नहीं सिखाते। तुम वॉर करो धोखे से, हम खून की नदियां बहाते।"

पुलिस की गिरफ्त में आते ही मानी गलती

पुलिस की हिरासत में अवनीश ने बताया कि पुलिस की खराब गाड़ी खड़ी थी। जिसको देखकर उसने वीडियो बना लिया। उस समय ड्राइवर जीप में नहीं था, क्योंकि वह मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था। इसके बाद उसने वीडियो बना लिया। अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। ‌

क्या कहते हैं थाना प्रभारी?

वीडियो को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने रील बनाने वाले युवक को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताम पांडे के निर्देश पर सकीट थाना पुलिस ने अवनीश को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी विदेश राठी ने बताया कि सरकारी जीप में बैठकर वीडियो बनाना और वायरल करना गैरकानूनी है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 07:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / पुलिस की गाड़ी के साथ रील बनाकर युवक ने किया वायरल, गिरफ्तारी के बाद गलती से किया तौबा

बड़ी खबरें

View All

एटा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कोडीन सीरप पर विधानसभा में गरमागरम बहस: एटा में पकड़ी गई 25 लाख की 5640 सीसी, चार गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- एटा पुलिस)
एटा

लव मैरिज का खौफनाक अंतः पति ने पत्नी की हत्या कर जला डाला, 11 दिन तक ऐसे घूमता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं

Crime
एटा

भाजपा के पूर्व सभासद की सीने में गोली मारकर निर्मम हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, घर से टहलने के लिए निकले थे

Etah news
एटा

मुंह इतना काला कर दो… मजदूरी रोककर ट्रक चालक को बनाया शिकार, पेशाब मिलाकर पिलाई शराब; आरोपियों की करतूत से पुलिस भी दंग

truck driver abduction assault etah wages dispute case
एटा

मान जाओ बहू… रोता रहा ससुर, नहीं पसीजा 4 बच्चों की मां का दिल, बोली- रहूंगी तो…

एटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.