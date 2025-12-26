पुलिस की गाड़ी के साथ रील बनाकर युवक ने किया वायरल, गिरफ्तारी के बाद गलती से किया तौबा

Young man made reel with police jeep and viral एटा में एक युवक ने पुलिस की जीप पर खड़े होकर रील क्या बनाया, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रील बनाने वाले की तलाश की गई और 12 घंटे के अंदर ही उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके पहले रील बनाने वाले युवक का एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें युवक अपनी गलती मान रहा है। वरना अपनी रील में कह रहा है कि "हम ऐसे कुल में जन्मे, जहां डरना नहीं सिखाया।" अब भविष्य में अब इस प्रकार की गलती नहीं करने का वादा कर रहा है। मामला सकीट थाना क्षेत्र का है।