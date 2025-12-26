पुलिस की गाड़ी के साथ रील बनाकर युवक ने किया वायरल, गिरफ्तारी के बाद गलती से किया तौबा

फोटो सोर्स- एटा पुलिस
Young man made reel with police jeep and viral एटा में एक युवक ने पुलिस की जीप पर खड़े होकर रील क्या बनाया, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रील बनाने वाले की तलाश की गई और 12 घंटे के अंदर ही उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके पहले रील बनाने वाले युवक का एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें युवक अपनी गलती मान रहा है। वरना अपनी रील में कह रहा है कि "हम ऐसे कुल में जन्मे, जहां डरना नहीं सिखाया।" अब भविष्य में अब इस प्रकार की गलती नहीं करने का वादा कर रहा है। मामला सकीट थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के एटा में सकीट थाना पुलिस की जीप खराब हो गई थी। जीप चालक मिस्त्री को बुलाने के लिए गाड़ी छोड़कर चला गया था। इसी बीच अवनीश पुत्र गौरी शंकर निवासी दौलतपुर मौके से निकला और उसने पुलिस की जीप के साथ अपना एक वीडियो बना लिया। जिसमें जीप के गेट पर खड़े होकर भी एक वीडियो है। उसने गीत लगाया कि "हम ऐसे कुल में जन्मे, जहां डरना नहीं सिखाते। तुम वॉर करो धोखे से, हम खून की नदियां बहाते।"
पुलिस की हिरासत में अवनीश ने बताया कि पुलिस की खराब गाड़ी खड़ी थी। जिसको देखकर उसने वीडियो बना लिया। उस समय ड्राइवर जीप में नहीं था, क्योंकि वह मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था। इसके बाद उसने वीडियो बना लिया। अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा।
वीडियो को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने रील बनाने वाले युवक को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताम पांडे के निर्देश पर सकीट थाना पुलिस ने अवनीश को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी विदेश राठी ने बताया कि सरकारी जीप में बैठकर वीडियो बनाना और वायरल करना गैरकानूनी है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
