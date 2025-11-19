लव मैरिज का खौफनाक अंतः पति ने पत्नी की हत्या कर जला डाला, 11 दिन तक ऐसे घूमता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं

प्रगति की मां निर्मला के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। राजेश अक्सर मारपीट करता था। प्रगति फोन पर मां को यह सब बताया करती थी। 16 नवंबर को एक अज्ञात कॉल ने निर्मला को सूचना दी। कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है। एटा पहुंचने पर पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि 4-5 नवंबर की रात ही प्रगति को मार दिया गया था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। जिसमें राजेश और उसके दो साथी जले हुए शव को उठाते नजर आए। निर्मला ने 17 नवंबर को राजेश, उसके देवर चेतेंद्र, ससुर कुंवरपाल, मामा मुन्नालाल, सहयोगी शोभाराम और उसके बेटे दिनेश सहित छह लोगों के खिलाफ हत्या के बाद शव नष्ट करने और साजिश का केस दर्ज कराया। पुलिस ने 18 नवंबर को फुटेज के आधार पर राजेश और शोभाराम को गिरफ्तार कर लिया।