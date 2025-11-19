Patrika LogoSwitch to English

एटा

लव मैरिज का खौफनाक अंतः पति ने पत्नी की हत्या कर जला डाला, 11 दिन तक ऐसे घूमता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं

एटा में लव मैरिज करने वाले पति ने घरेलू झगड़े में पत्नी की हत्या कर शव को जलाकर दफना दिया। आरोपी 11 दिन तक बिना डर सामान्य दिनचर्या में लगा रहा। पड़ोसियों के सीसीटीवी फुटेज से राज खुला और पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग की पूरी कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे।

एटा

Nov 19, 2025

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

एटा में प्रेम विवाह करने वाली एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। घरेलू कलह बढ़ने पर आरोपी ने पहले पत्नी का गला दबाया। फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। रात के सन्नाटे में साथियों की मदद से उसके अवशेष पास की खाली जमीन में दबा दिए। वारदात के बाद वह करीब 11 दिन तक ऐसे घूमता रहा। जैसे कुछ हुआ ही न हो। रोजाना ऑफिस जाता रहा। अपने व्यवहार से किसी को भी शक नहीं होने दिया। इसी दौरान पड़ोसियों ने संदिग्ध गतिविधि देखकर सीसीटीवी में जले हुए शव को ले जाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

पड़ोसियों ने इसकी जानकारी महिला की मां को दी। जिसके बाद वह एटा पहुंचीं और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वारदात के लगभग 13 दिन बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी और उसके एक साथी को पकड़ लिया। यह घटना शहर से मात्र एक किलोमीटर दूर प्रेम नगर मोहल्ले की है।

कैसे शुरू हुई प्रेम कहानी

नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू की मुलाकात 2009 में कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र की प्रगति मिश्रा से कोचिंग के दौरान हुई। दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। लेकिन दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। 2011 में दोनों घर से भागकर शादी कर गए। शुरुआती दिनों में दोनों कानपुर के रावतपुर में किराये के घर में रहे। लेकिन मार्च 2025 में राजेश नौकरी के सिलसिले में प्रगति को लेकर एटा आ गया।

विवादों से भरी शादी

प्रगति की मां निर्मला के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। राजेश अक्सर मारपीट करता था। प्रगति फोन पर मां को यह सब बताया करती थी। 16 नवंबर को एक अज्ञात कॉल ने निर्मला को सूचना दी। कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है। एटा पहुंचने पर पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि 4-5 नवंबर की रात ही प्रगति को मार दिया गया था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। जिसमें राजेश और उसके दो साथी जले हुए शव को उठाते नजर आए। निर्मला ने 17 नवंबर को राजेश, उसके देवर चेतेंद्र, ससुर कुंवरपाल, मामा मुन्नालाल, सहयोगी शोभाराम और उसके बेटे दिनेश सहित छह लोगों के खिलाफ हत्या के बाद शव नष्ट करने और साजिश का केस दर्ज कराया। पुलिस ने 18 नवंबर को फुटेज के आधार पर राजेश और शोभाराम को गिरफ्तार कर लिया।

घर से कुछ दूरी पर मिली अस्थियाँ

शोभाराम की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी के घर से करीब 200 मीटर दूर गड्ढे में दफन किए गए। अस्थि अवशेष और कपड़े बरामद किए। फोरेंसिक जांच के लिए सभी नमूने भेजे गए हैं।

आरोपी ने कबूला अपना जुर्म

पूछताछ में राजेश ने बताया कि 14 साल की शादी के बाद भी संतान न होने को लेकर अक्सर विवाद होते थे। 5 नवंबर की रात झगड़े के दौरान गुस्से में उसने प्रगति की गला दबाकर जान ले ली। पकड़े जाने के डर से उसने शव ठिकाने लगाने के लिए दो साथियों को बुलाया। और अंधेरे में जली हुई लाश को पास के सुनसान क्षेत्र में दफन कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई जारी

सीओ राजेश सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी और उसका एक साथी गिरफ्तार है। बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। बरामद अवशेष परिजनों को सौंप दिए गए हैं। परिवार ने मांग की है कि केस को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए।

19 Nov 2025 06:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / लव मैरिज का खौफनाक अंतः पति ने पत्नी की हत्या कर जला डाला, 11 दिन तक ऐसे घूमता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं

