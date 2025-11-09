भाजपा के पूर्व सभासद की सीने में गोली मारकर निर्मम हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, घर से टहलने के लिए निकले थे

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
एटा में शनिवार देर रात बीजेपी से जुड़े पूर्व सभासद हामिद उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इवनिंग वॉक पर निकले हामिद का खून से लथपथ शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। करीब से दागी गई दो गोलियों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। हत्या की वजह फिलहाल पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है।
एटा शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर स्थानीय लोगों तक को हिलाकर रख दिया। बीजेपी से जुड़े पूर्व सभासद और प्रॉपर्टी डीलर हामिद उर्फ पप्पू (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रोजाना की तरह घर से टहलने निकले हामिद देर रात तक वापस नहीं आए। तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिवार के लोगों ने कई बार फोन मिलाया। लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ।
रात करीब 10 बजे हामिद की पत्नी के मोबाइल पर जीआरपी पुलिस का फोन आया। उन्हें बताया गया कि रेलवे ट्रैक के पास पहुंचें। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि हामिद का शव खून से सना हुआ किनारे पड़ा है। फोरेंसिक टीम की जांच में उनके सीने और बाईं तरफ दो गोलियों के निशान मिले। प्राथमिक जांच में यह साफ हुआ कि उन पर बेहद नजदीक से फायर किया गया था।
जीआरपी थाना प्रभारी टीटू कुमार के अनुसार, मौके से सोने की चेन, अंगूठी और करीब 2,810 रुपये बरामद हुए हैं। एक जिंदा कारतूस व एक खोखा भी मिला है। हालांकि किस बोर का हथियार इस्तेमाल हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं है। हामिद के बड़े भाई कफिल अहमद वर्तमान में सभासद हैं। उन्होंने बताया कि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हामिद पिछले कई वर्षों से प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े थे। और सादगी से जीवन जीते थे। उनकी शादी को चार साल हुए थे।
एसएसपी ने बताया कि हत्या के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि अपराधी वारदात को प्लानिंग के साथ अंजाम देकर फरार हुए हैं। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भय का माहौल है। जबकि परिवार न्याय की मांग कर रहा है।
