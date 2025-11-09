भाजपा के पूर्व सभासद की सीने में गोली मारकर निर्मम हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, घर से टहलने के लिए निकले थे

जीआरपी थाना प्रभारी टीटू कुमार के अनुसार, मौके से सोने की चेन, अंगूठी और करीब 2,810 रुपये बरामद हुए हैं। एक जिंदा कारतूस व एक खोखा भी मिला है। हालांकि किस बोर का हथियार इस्तेमाल हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं है। हामिद के बड़े भाई कफिल अहमद वर्तमान में सभासद हैं। उन्होंने बताया कि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हामिद पिछले कई वर्षों से प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े थे। और सादगी से जीवन जीते थे। उनकी शादी को चार साल हुए थे।