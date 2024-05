Anxiety During Exams: NEET और CUET जैसी बड़ी परीक्षा के कारण होने लगा है स्ट्रेस…एक्सपर्ट ने बताया बचाव के तरीके

Anxiety During Exams: छात्रों को रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बदले वे अवसर तलाशें। साथ ही नए स्किल्स पर काम करें।

नई दिल्ली•May 06, 2024 / 12:15 pm• Shambhavi Shivani

Anxiety During Exams: परीक्षा की तैयारी के बीच तनाव होना मामूली बात है। लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये दौर परीक्षाओं का हैं। आने वाले समय में कई सारी बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे कि नीट यूजी, यूपीएससी, जेईई एडवांस, सीयूईटी आदि।बड़ी संख्या में छात्र इन परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनमें से कई छात्रों के ऊपर परीक्षा जल्द-से-जल्द क्रैक करने का प्रेशर होता है, जाहिर है तनाव तो होगा ही। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, जिससे एंग्जायटी (How To Tackle With Anxiety During Exams) से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी।

कैसे करें तनाव से बचाव (How To Tackle With Anxiety During Exams) गार्डन और पेड़-पौधों के बीच समय बीताएं

सोशल मीडिया का उपयोग न करें

सुसाइड जैसे विचार आने पर घर के किसी सदस्य या दोस्तों से बात करें

भरपूर नींद लें

शरीर को हाइड्रेटेड रखें यह भी पढ़ें क्या आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं MBA? जानें एक्सपर्ट की राय (Exam Tips In Hindi) परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव (Anxiety During Exams) को लेकर जब हमने मशहूर करियर कोच और काउंसलर जुबिन मल्होत्रा (Career Coach And Counsellor Zubin Malhotra) से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी सीयूईटी यूजी की परीक्षा भी होने वाली है। यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसकी मदद से छात्र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेते हैं। हालांकि, ग्रेजुएशन से न तो करियर बनता है और न खराब होता है। यह एक डिग्री मात्र है, जिसके बाद पीजी (Post Graduation Degree) करना भी आवश्यक है। ऐसे में छात्रों को रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। करियर कोच ने आगे कहा, “छात्रों को अगर मनचाहा कॉलेज नहीं मिले तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके बदले वे अवसर तलाशें। साथ ही नए स्किल्स पर काम करें।” परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव (Anxiety During Exams) को लेकर जब हमने(Career Coach And Counsellor Zubin Malhotra) से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी सीयूईटी यूजी की परीक्षा भी भी ऐसी भावना आए, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। कोई जल्दी सफलता पा लेता है तो किसी को थोड़ा वक्त लगता है। यह भी पढ़ें क्या कहलाता है चीख-चीखकर नौकरी छोड़ने का ट्रेंड?…जानिए तनुश्री ने कहा कि ऐसे समय में छात्रों क इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। उन्होंने छात्रों को माता-पिता, शिक्षक और विश्वसनीय दोस्तों से बात करने की सलाह दी। कहा, “अगर छात्रों को आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं तो उन्हें स्कूल काउंसलर, कॉलेज या ऑनलाइन काउंसलर या फिर नजदीकी अस्पताल के काउंसलर को संपर्क करना चाहिए।” वहीं किसी खास परीक्षा की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूरी के सवाल पर तनुश्री ने कहा कि दो बात होती है। कई छात्रों के लिए सोशल मीडिया एक अच्छा स्पेस क्रिएट करता है जहां आप ज्यादा-से-ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें और आईडिया ले सकें। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर पूरा सच नहीं दिखता। उदाहरण के लिए लोग अपने सफल होने पर सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं लेकिन डार्क साइड नहीं दिखाते। कोई व्यक्ति जो करियर में तरक्की हासिल कर रहा है जरूरी नहीं कि वो हर क्षेत्र में 