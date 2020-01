Good News: स्टूडेंट्स की बड़ी समस्या का निकला हल, यहां पढ़े पूरी खबर

स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है (Good news for students)। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि बढ़ा दी गई है। प्री-बोर्ड परीक्षाओं की तिथि प्रायोगिक परीक्षा (Practical examination) से टकराने के बाद यह निर्णय लिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाएं अब 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई हैं। राजस्थान पत्रिका ने 29 जनवरी के अंक में 'प्री-बोर्ड से टकरा रहीं प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि' से खबर प्रकाशित कर विद्यार्थियों की समस्या को उठाया था। इसके बाद शिक्षा राज्यमंत्री (Minister of State for Education) गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को इसका समाधान निकालने के निर्देश दिए। इस संदर्भ में बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of secondary education) की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। आदेश में कहा गया है कि प्रायोगिक परीक्षा को सिर्फ द्वितीय पारी में ही कराया जाए।

उवाच

विद्यार्थियों और स्कूलों की परेशानी को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे। जिसके बाद समाधान निकाल लिया गया है।

गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा राज्यमंत्री