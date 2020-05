एमपी बोर्ड ने कक्षा 12 परीक्षाओं के लिए संशोधित समय सारिणी जारी की

MP माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 के छात्रों की शेष परीक्षाओं के लिए नई समय सारिणी जारी की।बोर्ड द्वारा जारी की गई नई समय सारिणी में दो अतिरिक्त विषयों की तारीख भी सूचीबद्ध है। परीक्षाएं 9 जून से शुरू होकर 15 जून के बजाय 16 जून को समाप्त होंगी (The exams will begin from June 9 and end on June 16, instead of June 15)।



दो परीक्षाओं की नहीं हुई थी डेट शीट जारी

पूर्व में 20 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार, शेष बोर्ड परीक्षाएं 15 जून को समाप्त हो जाएंगी। लेकिन दो विषयों, अर्थशास्त्र, और फसल उत्पादन और बागवानी के दो परीक्षाओं की तारीख समय सारणी में नहीं दी गई थी। MP माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार अब बची हुई दो परीक्षाओं को दो पाली में 16 जून के लिए निर्धारित किया गया है।"

परीक्षाएं हुई थी स्थगित

अन्य परीक्षाएं उसी तिथियों पर आयोजित की जाएंगी, जो पहले थीं। देश में कोरोनावायरस महामारी के बीच परीक्षा स्थगित कर दी गई थी।