जून में एक ही दिन दो बड़ी परीक्षाएं, छात्र हैं परेशान, डेट बदलने की मांग

जयपुरPublished: Apr 23, 2024 04:10:25 pm Submitted by: Shambhavi Shivani

यूपीएससी और यूजीसी नेट परीक्षा के डेट्स आपस में टकरा गए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने यूजीसी नेट और यूपीएससी दोनों परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

Students Are Confused Between UGC NET and UPSC: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए 16 जून का दिन निर्धारित किया है। इसी दिन एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा (UGC NET Exam 2024) आयोजित करने वाली है। ऐसे में दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की डेट्स आपस में टकरा रही है, जिससे छात्रों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। छात्र, जिन्होंने दोनों परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे परेशान हो रहे हैं। उनकी मांग है कि किसी एक परीक्षा की तिथि को टाल दिया है।

जानिए नेट परीक्षा के बारे में (UGC NET 2024) इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया। इस बार यह परीक्षा ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन मोड में होगी। यूजीसी नेट (UGC NET 2024) के लिए आवेदन 20 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं जबकि आखिरी तारीख 10 मई 2024 है। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आखिरी तारीख 11-12 मई है। वहीं करेक्शन विंडो 13 मई को खुलेगी, जबकि 15 मई को बंद हो जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से एक हफ्ते पहले जारी किया जाएगा। यह भी पढ़ें अब 28 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन, NTA ने जारी की नोटिफिकेशन यूजीसी नेट जून परीक्षा 2024 देने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 1150 रुपये देने होंगे। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग श्रेणी के लिए फीस 325 रुपये है। आवेदन शुल्का का भुगतना क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। यूजीसी नेट जून परीक्षा 2024 देने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 1150 रुपये देने होंगे। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग श्रेणी के लिए फीस 325 रुपये है। आवेदन शुल्का का भुगतना क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। जानिए यूपीएससी परीक्षा के बारे में (UPSC Prelims 2024) यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE 2024) प्रीलिम्स परीक्षा के जरिए 1056 रिक्तियां भरी जाएंगी। यूपीएससी के माध्यम से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी सेवाओं के लिए अफसरों का चयन होता है। हर साल इस परीक्षा में करीब 9 लाख छात्र शामिल होते हैं। यह भी पढ़ें रेलवे ने निकाली बंपर भर्ती, बिना परीक्षा पाएं नौकरी लोकसभा चुनाव के कारण यूपीएससी परीक्षा की तिथि में किया गया बदलाव (Loksabha Election 2024) बता दें, इससे पहले UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 मई प्रस्तावित थी, लेकिन लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) को देखते हुए आयोग को परीक्षा तिथि में बदलाव करना पड़ा। वहीं अब यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा 16 जून को निर्धारित की गई। बता दें, इससे पहले UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 मई प्रस्तावित थी, लेकिन लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) को देखते हुए आयोग को परीक्षा तिथि में बदलाव करना पड़ा। वहीं अब यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा 16 जून को निर्धारित की गई।

पढ़ना जारी रखे