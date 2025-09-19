परीक्षा में पूछे गए सवालों को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर होगी करवाई 

राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। अलवर जिले में तीनों दिन 1.23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। इधर, इस परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है।
इसमें कहा गया है कि परीक्षा के बाद अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान या शिक्षक आदि सामूहिक रूप से प्रश्नों को लेकर विश्लेषण या चर्चा नहीं कर सकेंगे और न ही परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकेंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। बोर्ड ने कहा है कि प्रश्नों को लेकर जो भी चर्चा करनी है, वह 21 सितंबर के बाद ही की जाएगी।
इसके चलते परीक्षा के बाद बोर्ड प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करेगा। बोर्ड का मानना है कि पहली पारी के अभ्यर्थी अगर परीक्षा के बाद प्रश्नों का जिक्र बाहर करते हैं तो अन्य पारियों के अभ्यर्थियों को परीक्षा पैटर्न समझ आ जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाली पारियों में परीक्षा के प्रश्न किस पैटर्न पर आ सकते हैं।
तीन दिन तक रोजाना दो पारियों में परीक्षा होगी। पहली पारी में सुबह 10 से 12 और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक रहेगी। प्रत्येक पारी में 20616 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रत्येक दिन 41 हजार 232 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। अलवर जिला मुख्यालय और उपखंड स्तर पर कुल 72 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें 24 सरकारी और 28 निजी परीक्षा केन्द्र हैं। परीक्षा की निगरानी रखने के लिए 12 सतर्कता दल और 36 उप समन्वयक दलों को लगाया गया है।