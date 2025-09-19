परीक्षा में पूछे गए सवालों को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर होगी करवाई 

तीन दिन तक रोजाना दो पारियों में परीक्षा होगी। पहली पारी में सुबह 10 से 12 और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक रहेगी। प्रत्येक पारी में 20616 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रत्येक दिन 41 हजार 232 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। अलवर जिला मुख्यालय और उपखंड स्तर पर कुल 72 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें 24 सरकारी और 28 निजी परीक्षा केन्द्र हैं। परीक्षा की निगरानी रखने के लिए 12 सतर्कता दल और 36 उप समन्वयक दलों को लगाया गया है।