नीमराणा के हीरो चौक पर कोयले के बुरादे से भरा डंपर पलटा

कोयले के बुरादे से भरा डंपर पलटा (फोटो - पत्रिका)
नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हीरो चौक के पास घने कोहरे के बीच कोयले के बुरादे से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में पलट गया। हादसा उस समय हुआ, जब डंपर चालक ने सामने आ रहे एक अन्य वाहन को साइड देने का प्रयास किया।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी देवेंद्र यादव ने बताया कि डंपर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। कोहरे के कारण दृश्यता कम थी। इसी दौरान अचानक सामने आए वाहन को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे डंपर का टायर निकल गया और वह नाले में पलट गया। सौभाग्य से घटना के समय आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
डंपर पलटने के बाद उसमें भरा कोयले का बुरादा राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लाइन पर फैल गया। इससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से डंपर को नाले से बाहर निकाला गया। इसके बाद सड़क पर फैले बुरादे को हटाकर सफाई कराई गई।
प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के चलते स्थिति पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया गया और कुछ ही समय में यातायात को सामान्य कर दिया गया। अधिकारियों ने कोहरे के मौसम में वाहन चालकों से सतर्कता बरतने और सीमित गति से वाहन चलाने की अपील की है।
