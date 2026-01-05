नीमराणा के हीरो चौक पर कोयले के बुरादे से भरा डंपर पलटा

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी देवेंद्र यादव ने बताया कि डंपर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। कोहरे के कारण दृश्यता कम थी। इसी दौरान अचानक सामने आए वाहन को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे डंपर का टायर निकल गया और वह नाले में पलट गया। सौभाग्य से घटना के समय आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।