गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया

सिख धर्म के दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सोमवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर शहर एवं आसपास के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कीम नंबर दो स्थित गुरुद्वारे में सुबह प्रभातकाल अखंड पाठ साहिब का विधिवत भोग पड़ा, जिसके बाद गुरु महिमा के गुणगान के लिए कीर्तन दरबार सजाया गया। रागी जत्थों द्वारा प्रस्तुत शबद-कीर्तन से संगत भावविभोर हो उठी।