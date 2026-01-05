गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया

सिख धर्म के दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सोमवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर शहर एवं आसपास के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कीम नंबर दो स्थित गुरुद्वारे में सुबह प्रभातकाल अखंड पाठ साहिब का विधिवत भोग पड़ा, जिसके बाद गुरु महिमा के गुणगान के लिए कीर्तन दरबार सजाया गया। रागी जत्थों द्वारा प्रस्तुत शबद-कीर्तन से संगत भावविभोर हो उठी।
प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में दोपहर में गुरु के अटूट लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लंगर सेवा में सेवादारों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और प्रेम व समर्पण के साथ संगत की सेवा की। गुरुद्वारे को फूलों, लाइटों और रंग-बिरंगी सजावट से सजाया गया था, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा।
इसके अतिरिक्त मालाखेड़ा गेट, एनईबी तथा दाउदपुर स्थित गुरुद्वारों में भी गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इन गुरुद्वारों में भी अखंड पाठ, कीर्तन और लंगर के आयोजन हुए। श्रद्धालुओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी के त्याग, साहस और देशभक्ति को स्मरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
प्रकाश पर्व के दौरान शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिससे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और आपसी सद्भाव का वातावरण बना रहा।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग