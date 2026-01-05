फायरिंग कांड के आरोपियों की गांव में कराई पुलिस परेड

पुलिस ने आरोपियों को उन्हीं रास्तों से जुलूस के रूप में निकाला, जहां उन्होंने बोलेरो गाड़ी को तेज गति से दौड़ाते हुए ग्रामीणों को धमकियां दी थीं और हवाई फायरिंग कर पूरे गांव में भय का माहौल बनाया था। जुलूस के दौरान आरोपियों को गांव के मुख्य मार्गों, सार्वजनिक रास्तों और घटनास्थलों से ले जाया गया, ताकि आमजन स्पष्ट रूप से यह संदेश देख सकें कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।