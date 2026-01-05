फायरिंग कांड के आरोपियों की गांव में कराई पुलिस परेड

आरोपियों की गांव में कराई गई पुलिस परेड (फोटो - पत्रिका)
नीमराणा क्षेत्र के रोडवाल गांव में हुई फायरिंग और दहशत फैलाने की घटना के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की। घटना का खुलासा होने के बाद नीमराणा पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों अंकित उर्फ शूटर, सोनू उर्फ बाबा और मनोज उर्फ लहरी की गांव में पुलिस परेड कराई। इस कार्रवाई का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा का विश्वास पैदा करना और अपराधियों को कानून सीखना रहा।
पुलिस ने आरोपियों को उन्हीं रास्तों से जुलूस के रूप में निकाला, जहां उन्होंने बोलेरो गाड़ी को तेज गति से दौड़ाते हुए ग्रामीणों को धमकियां दी थीं और हवाई फायरिंग कर पूरे गांव में भय का माहौल बनाया था। जुलूस के दौरान आरोपियों को गांव के मुख्य मार्गों, सार्वजनिक रास्तों और घटनास्थलों से ले जाया गया, ताकि आमजन स्पष्ट रूप से यह संदेश देख सकें कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस परेड के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस की सख्ती और निगरानी के चलते तीनों आरोपी जुलूस के दौरान हाथ जोड़कर ग्रामीणों से माफी मांगते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र चौकी प्रभारी एसआई मनोहरलाल मीणा सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति भंग करने, फायरिंग करने और आमजन में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
