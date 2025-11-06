कंडक्टर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न, करीब 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा



सभी केंद्रों पर पुलिस बल और निगरानी व्यवस्था तैनात की गई। जिले में करीब 80 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सुबह से ही केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ रही, लेकिन परीक्षा शांतिपूर्वक और बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हुई। अधिकारी पूरे समय परीक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे।