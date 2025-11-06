कंडक्टर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक सम्पन्न, करीब 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से गुरुवार को परिचालक (कंडक्टर) भर्ती परीक्षा-2024 का आयोजन किया गया। परीक्षा को लेकर अलवर जिले में कुल 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 14 सरकारी और 23 निजी स्कूल शामिल रहे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क रहा।
सभी केंद्रों पर पुलिस बल और निगरानी व्यवस्था तैनात की गई। जिले में करीब 80 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सुबह से ही केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ रही, लेकिन परीक्षा शांतिपूर्वक और बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हुई। अधिकारी पूरे समय परीक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे।
