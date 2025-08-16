पटवारी भर्ती परीक्षा: नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा, अलवर में 26,642 परीक्षार्थी होंगे शामिल

Patwari Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। निगम 15 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक परीक्षार्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
परीक्षा 17 अगस्त को दो पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पूरे प्रदेश में इस परीक्षा के लिए कुल 6,76,009 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं, अलवर जिले में 26,642 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिले में इसके लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 14 सरकारी और 32 निजी विद्यालय शामिल हैं।
पटवारी की परीक्षा संचालन के लिए अलवर मिनी सचिवालय स्थित एडीएम सिटी कार्यालय (कक्ष संख्या 122) में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नंबर 0144-2345077 है। कंट्रोल रूम 15 और 16 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक तथा परीक्षा दिवस 17 अगस्त को सुबह 6:30 बजे से परीक्षा सामग्री प्रधान डाकघर में जमा होने तक संचालित रहेगा। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पूर्व केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।
परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल रहित कराने के लिए अलवर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाप्ता तैनात रहेगा। इसके साथ ही 8 सतर्कता दल और 32 उप समन्वयक दल नियुक्त किए गए हैं। यह परीक्षा लंबे समय से तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बेहद अहम है। प्रशासन ने अपील की है कि परीक्षार्थी समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें।