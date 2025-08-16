Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

पटवारी भर्ती परीक्षा: नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा, अलवर में 26,642 परीक्षार्थी होंगे शामिल

Rajasthan Patwari Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। निगम 15 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक परीक्षार्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 16, 2025

पटवारी भर्ती परीक्षा (फोटो-पत्रिका)

Patwari Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। निगम 15 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक परीक्षार्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

दो पारियों में होगी परीक्षा

परीक्षा 17 अगस्त को दो पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पूरे प्रदेश में इस परीक्षा के लिए कुल 6,76,009 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं, अलवर जिले में 26,642 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिले में इसके लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 14 सरकारी और 32 निजी विद्यालय शामिल हैं।

कंट्रोल रूम बनाया गया

पटवारी की परीक्षा संचालन के लिए अलवर मिनी सचिवालय स्थित एडीएम सिटी कार्यालय (कक्ष संख्या 122) में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नंबर 0144-2345077 है। कंट्रोल रूम 15 और 16 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक तथा परीक्षा दिवस 17 अगस्त को सुबह 6:30 बजे से परीक्षा सामग्री प्रधान डाकघर में जमा होने तक संचालित रहेगा। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पूर्व केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

सुरक्षा के सख्त इंतजाम

परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल रहित कराने के लिए अलवर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाप्ता तैनात रहेगा। इसके साथ ही 8 सतर्कता दल और 32 उप समन्वयक दल नियुक्त किए गए हैं। यह परीक्षा लंबे समय से तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बेहद अहम है। प्रशासन ने अपील की है कि परीक्षार्थी समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2025 01:22 pm

Published on:

16 Aug 2025 01:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पटवारी भर्ती परीक्षा: नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा, अलवर में 26,642 परीक्षार्थी होंगे शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.