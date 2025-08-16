पटवारी भर्ती परीक्षा: नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा, अलवर में 26,642 परीक्षार्थी होंगे शामिल

पटवारी की परीक्षा संचालन के लिए अलवर मिनी सचिवालय स्थित एडीएम सिटी कार्यालय (कक्ष संख्या 122) में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नंबर 0144-2345077 है। कंट्रोल रूम 15 और 16 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक तथा परीक्षा दिवस 17 अगस्त को सुबह 6:30 बजे से परीक्षा सामग्री प्रधान डाकघर में जमा होने तक संचालित रहेगा। परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पूर्व केंद्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।