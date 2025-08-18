एक ही प्रश्न में हिंदी और इंग्लिश में अंक अलग-अलग, परीक्षार्थी हुए परेशान 

राजर्षि महाविद्यालय में बीएससी ऑनर्स मैथ्स प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के हाल ही हुए चार पेपरों में से तीन के अंकों में गड़बड़ी मिली है। एक ही पेपर में हिंदी और इंग्लिश भाषा में अंकों का बंटवारा अलग-अलग किया हुआ है। बीएसएसी मैथ्स सेमेस्टर प्रथम के पेपर में हिंदी में प्रश्नों के अंक 200 और इंग्लिश में उन्हीं प्रश्नों के अंक 140 दिए हुए, जिससे विद्यार्थी परेशानी हैं। वहीं, सेमेस्टर प्रथम के ऑपरेशन रिसर्च पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में 120 अंक की स्कीम है, लेकिन दोनों में अंक अलग-अलग हैं। इस पेपर में सेक्शन बी में गडबड़ी मिली है तथा एक प्रश्न भी गलत दिया हुआ है। यह कॉलेज प्रशासन ने भी माना है।